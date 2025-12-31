Multato nonostante il pass Amat regolare | Quando l' inefficienza ricade sui cittadini

Un cittadino di Palermo si trova a dover affrontare una multa nonostante abbia correttamente esposto il pass Amat. Questo episodio evidenzia come inefficienze e disservizi amministrativi possano penalizzare chi cerca di rispettare le norme, mettendo in luce le criticità del sistema di gestione delle tariffe e dei controlli. La situazione solleva domande sulla qualità dei servizi pubblici e sulla tutela dei diritti degli utenti.

Volevo segnalare l'ennesimo episodio di burocrazia kafkiana e disservizio che colpisce chi, a Palermo, cerca di rispettare le regole. Martedì 30 dicembre è stata notificata sulla nostra auto una multa di 42 euro perché, citando testualmente il verbale: "Lasciava in sosta il veicolo in zona a.

