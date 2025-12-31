Mosorrofa | Marcia per una pace disarmata e disarmante
Il 1° gennaio 2026, alle ore 17, si svolgerà a Mosorrofa la Marcia per la Pace, con partenza dalla Chiesa di San Domenico Sala. L’iniziativa invita alla riflessione e alla solidarietà, promuovendo un messaggio di pace disarmata e disarmante. Un momento di confronto e di speranza, aperto a tutti coloro che desiderano condividere valori di armonia e rispetto reciproco.
Appuntamento con la Marcia per la Pace l'1 gennaio 2026.La manifestazione partirà alle ore 17 dalla Chiesa di San Domenico Sala di Mosorrofa. Si percorrerà la via Provinciale con arrivo in Piazza San Demetrio.Iniziativa organizzata dalla Parrocchia San Demetrio e da Azione Cattolica Mosorrofa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
