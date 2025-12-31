Mosorrofa | Marcia per una pace disarmata e disarmante

Il 1° gennaio 2026, alle ore 17, si svolgerà a Mosorrofa la Marcia per la Pace, con partenza dalla Chiesa di San Domenico Sala. L’iniziativa invita alla riflessione e alla solidarietà, promuovendo un messaggio di pace disarmata e disarmante. Un momento di confronto e di speranza, aperto a tutti coloro che desiderano condividere valori di armonia e rispetto reciproco.

Torna la Marcia della pace a Ravenna: il programma del tragitto - Torna mercoledì 31 dicembre la "Marcia della pace" organizzata dalla Diocesi di Ravenna- ravennaedintorni.it

Diocesi: Ravenna-Cervia, domani torna la Marcia della pace con l’arcivescovo Ghizzoni - Cervia torna anche quest'anno il 31 dicembre la Marcia della pace, promossa dalla diocesi e ispirata al Messaggio di Papa Leone XIV, che fin dal suo primo discorso dalla Loggi ... agensir.it

