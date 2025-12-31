Moschea sospendere la realizzazione

Sono iniziati i primi interrogatori nell’ambito dell’inchiesta ‘Domino’ condotta dalla polizia e dalla guardia di finanza di Genova, che ha portato alla sospensione dei lavori di una moschea. L’indagine ha smantellato una rete di finanziamenti destinati all’organizzazione terroristica Hamas, sollevando questioni sulla sicurezza e il controllo delle attività di culto nella regione.

Primi interrogatori nell'inchiesta 'Domino' della polizia e guardia di finanza di Genova che ha smantellato una rete di finanziamenti all'organizzazione terroristica Hamas. Tra le 9 persone raggiunte da misure cautelari in carcere, due delle quali ancora latitanti, c'è anche Abu Rawwa, 52enne marocchino residente a Sassuolo, arrestato dagli agenti della Digos nell'appartamento di via Montale dove abita con la moglie e tre figli maschi. L'uomo, difeso dall'avvocato milanese Pier Francesco Poli, davanti gip del tribunale di Genova Silvia Carpanini si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto la Lega attraverso il segretario provinciale Guglielmo Golinelli chiede "la sospensione totale di ogni procedura legata alla realizzazione della moschea a Sassuolo fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sui legami tra l'immobile, i soggetti coinvolti e i flussi di denaro utilizzati".

