Mosca schiera i missili Oreshnik in Europa | Impossibili da intercettare Nuova escalation

Mosca ha annunciato la presenza dei missili Oreshnik in Europa, sostenendo che siano impossibili da intercettare. Questa mossa rappresenta un ulteriore passo verso un aumento delle tensioni tra Russia e Ucraina, segnando l'inizio di una fase critica nel conflitto del 2025. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle implicazioni per la stabilità nella regione europea.

La fase finale del 2025 si apre con un nuovo segnale di tensione nel conflitto tra Russia e Ucraina, segnato da una mossa che rafforza ulteriormente il livello di allerta sul fronte orientale europeo. Mosca ha annunciato l'entrata in "servizio attivo" dei missili Oreshnik sul territorio della Bielorussia, alleato storico del Cremlino e Paese che confina direttamente con Polonia, Lituania e Lettonia, tre Stati membri della Nato. Una decisione che ha un peso non solo militare, ma anche fortemente simbolico, perché riduce i margini di reazione dell'Unione europea in caso di escalation improvvisa.

