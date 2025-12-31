Mosca schiera i missili Oreshnik in Europa | Impossibili da intercettare Nuova escalation

Mosca ha annunciato la presenza dei missili Oreshnik in Europa, sostenendo che siano impossibili da intercettare. Questa mossa rappresenta un ulteriore passo verso un aumento delle tensioni tra Russia e Ucraina, segnando l'inizio di una fase critica nel conflitto del 2025. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle implicazioni per la stabilità nella regione europea.

La fase finale del 2025 si apre con un nuovo segnale di tensione nel conflitto tra  Russia e Ucraina, segnato da una mossa che rafforza ulteriormente il livello di allerta sul fronte orientale europeo. Mosca ha annunciato l’entrata in “servizio attivo” dei missili  Oreshnik  sul territorio della  Bielorussia, alleato storico del Cremlino e Paese che confina direttamente con  Polonia, Lituania e Lettonia, tre Stati membri della Nato. Una decisione che ha un peso non solo militare, ma anche fortemente simbolico, perché riduce i margini di reazione dell’Unione europea in caso di escalation improvvisa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

