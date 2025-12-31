Mosca mostra un drone del presunto attacco alla dacia di Putin in un video Raid giunto da diverse direzioni

Il Cremlino ha diffuso un video che mostra uno dei droni ucraini ritenuti coinvolti nel presunto attacco alla dacia di Vladimir Putin a Novgorod. Secondo quanto dichiarato, il raid sarebbe stato condotto da diverse direzioni. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni tra Russia e Ucraina, alimentando discussionii sulla sicurezza e le strategie militari nella regione.

Roma, 31 dicembre 2025 - Il Cremlino ha mostrato uno dei droni ucraini che avrebbero dovuto colpire la dacia del presidente Vladimir Putin a Novgorod in un video. Sul raid, negato da Kiev, anche molti Paesi Occidentali hanno espresso dubbi, con la Francia in testa, che ritiene non ci siano "prove concrete a sostegno delle gravi accuse delle autorità russe, nemmeno dopo aver incrociato le informazioni con i nostri partner", ha fatto sapere l'entourage del presidente Emmanuel Macron. FIRST FOOTAGE OF UKRAINE'S DRONE TARGETED PUTIN'S RESIDENCE The Russian Defense Ministry publishes flight path of Ukraine's UAVs that took off from Sumy and Chernigov regions pic. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mosca mostra un drone del presunto attacco alla dacia di Putin in un video. “Raid giunto da diverse direzioni” Leggi anche: Mosca mostra presunto drone villa Putin Leggi anche: Mosca accusa Kiev del presunto attacco alla residenza di Putin, l’analisi: “Non c’è nessuna prova” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Lavrov minaccia Kiev dopo il presunto attacco alla residenza di Putin; Ucraina, i russi bombardano Odessa. Zakharova: Zelensky? Un mostro con la saliva insanguinata; L'attacco con droni nella residenza di Putin viene respinto come non plausibile mentre le accuse dell'Ucraina aumentano. Mosca mostra un drone del presunto attacco alla dacia di Putin in un video. “Raid giunto da diverse direzioni” - Il Cremlino, tramite la Tass, ha divulgato un filmato che mostra uno dei droni dell’attacco alla residenza del presidente russo a Valdai. quotidiano.net

Putin, i dubbi sull'attacco alla residenza. Mosca mostra in un video i resti di un drone recuperato - Quattro persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite in attacchi aerei russi avvenuti stanotte nella città ucraina meridionale di Odessa, secondo quanto dichiarato su Telegram da Sergey Lysak, ca ... ilgazzettino.it

Mosca mostra uno dei droni del presunto attacco a Putin - Il ministero degli Esteri russo sul proprio canale Telegram ha diffuso un video in cui si mostrano i rottami di uno dei droni presumibilmente diretti la notte tra il 28 e il 29 dicembre ... tio.ch

In un video Kiev mostra i soldati russi arrivare al fronte su asini e cavalli. Per #Mosca fanno riferimento alla prassi storica, ma per gli ucraini stanno esaurendo le scorte di equipaggiamento militare x.com

Putin vede molte opportunità nella fretta di Trump per arrivare a una accordo sull’Ucraina. La fuffa sulla “zona cuscinetto” incuriosisce Mosca e il capo del Cremlino mostra le sue intenzioni per il 2026. Di Micól Flammini - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.