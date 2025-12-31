Mosca mostra presunto drone villa Putin

Da servizitelevideo.rai.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero della Difesa russo ha pubblicato un video su Telegram che mostra i resti di un drone, ritenuto da Mosca diretto alla villa di Putin nella regione di Novgorod. L'evento solleva questioni sulla sicurezza e le tensioni nella regione, senza ancora confermare dettagli o responsabilità ufficiali.

11.25 Il ministero della Difesa russo su Telegram ha diffuso un video in cui si mostrano i rottami di un drone che secondo Mosca era diretto alla villa di Putin nella regione di Novgorod. Le immagini mostrano il drone abbattuto che giace nella neve. Ma non vi sono indicazioni né del luogo né del giorno in cui sono state girate. Mosca accusa l'Ucraina di aver lanciato 91 droni contro la residenza di Putin. Kiev smentisce e parla di "bugie" per bloccare i negoziati di pace. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Mosca insiste: «Attacco ucraino contro la residenza di Putin». E mostra la foto del drone recuperato. Missili schierati a Minsk 

Leggi anche: Mosca testa il super drone marittimo atomico. L'intelligence Usa: "Putin non vuole trattare"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lavrov minaccia Kiev dopo il presunto attacco alla residenza di Putin.

mosca mostra presunto dronePutin, i dubbi sull'attacco alla residenza. Mosca mostra in un video i resti di un drone recuperato - Il ministero degli Esteri russo sul proprio canale Telegram ha diffuso un video in cui si mostrano i rottami di uno dei droni presumibilmente diretti la notte tra il 28 e il 29 dicembre alla residenza ... ilmessaggero.it

mosca mostra presunto droneMosca diffonde le prime immagini del drone abbattuto: «Mirava a una residenza di Putin» - Il Ministero della Difesa russo ha diffuso le prime immagini di uno dei presunti droni ucraini intercettati e abbattuti mentre, secondo Mosca, tentavano di colpire una residenza ufficiale del presiden ... msn.com

mosca mostra presunto droneUcraina, Mosca mostra in video drone che avrebbe attaccato residenza Putin - Merz: 'Non siamo pedine nelle mani delle grandi potenze' (ANSA) ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.