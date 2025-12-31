Mosca mostra presunto drone villa Putin

Il ministero della Difesa russo ha pubblicato un video su Telegram che mostra i resti di un drone, ritenuto da Mosca diretto alla villa di Putin nella regione di Novgorod. L'evento solleva questioni sulla sicurezza e le tensioni nella regione, senza ancora confermare dettagli o responsabilità ufficiali.

11.25 Il ministero della Difesa russo su Telegram ha diffuso un video in cui si mostrano i rottami di un drone che secondo Mosca era diretto alla villa di Putin nella regione di Novgorod. Le immagini mostrano il drone abbattuto che giace nella neve. Ma non vi sono indicazioni né del luogo né del giorno in cui sono state girate. Mosca accusa l'Ucraina di aver lanciato 91 droni contro la residenza di Putin. Kiev smentisce e parla di "bugie" per bloccare i negoziati di pace. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

