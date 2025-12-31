Mosca ha ribadito l’accusa di un attacco alla residenza di Putin, mostrando un drone come prova. Kiev ha smentito le accuse, sottolineando la mancanza di responsabilità ucraina. Nel frattempo, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato duramente il presidente ucraino Zelensky, definendolo un “mostro” che minaccia l’Occidente. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente tensione tra Russia e Ucraina.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "un mostro" che "respira sul collo dell'Occidente e gocciola saliva insanguinata". Intervenendo ai microfoni di Radio Sputnik, Zakharova ha affermato che nei Paesi occidentali Zelensky non sarebbe più visto come un "combattente per la democrazia" o un "guerriero della luce", ma come il simbolo di un sistema corrotto. "Sì, hanno paura. E avranno ancora più paura, perché il mostro che hanno allevato ora respira loro sul collo. Bisogna capirlo: la sua saliva insanguinata sta già cadendo su di loro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

