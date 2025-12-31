Mosca insiste | Raid ucraino contro la villa di Putin ecco le prove

Le tensioni nella regione si intensificano, con recenti scontri al confine ucraino e esplosioni a Odessa. Mosca sostiene di aver dimostrato un raid ucraino contro la villa di Putin, mentre Kiev denuncia un attacco di droni che ha provocato feriti, tra cui bambini. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni sulla stabilità regionale e gli sviluppi diplomatici.

Continuano gli scontri al confine con l'Ucraina: forti esplosioni a Odessa. Kiev: "Città sotto l'attacco di droni, diversi feriti tra cui tre bambini". Mosca: "Nel corso della notte abbattuti 86 droni ucraini". È ancora giallo sui droni che sarebbero stati intercettati sopra alla villa di Putin nella regione di Novograd: Mosca mostra i rottami in un video, la Ue accusa la Russia di voler solo ostacolare la pace. Quattro persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite in attacchi aerei russi avvenuti stanotte nella città ucraina meridionale di Odessa, secondo quanto dichiarato su Telegram da Sergey Lysak.

