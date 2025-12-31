Mosca insiste | Raid ucraino contro la villa di Putin ecco le prove Lo Zar | Crediamo nella vittoria

Le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano, con recenti scontri e attacchi nella regione. Mosca afferma di aver trovato prove di un raid ucraino contro la villa di Putin, mentre Kiev segnala un attacco con droni a Odessa, causando feriti tra cui bambini. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con entrambe le parti che confermano la loro posizione e la volontà di proseguire nel conflitto.

