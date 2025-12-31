Mosca insiste | Raid ucraino contro la villa di Putin E mostra la foto di un drone L' Ue | accuse infondate per ostacolare la pace
Mosca ha dichiarato di aver subito un raid ucraino contro la villa di Putin, mostrando una foto di un drone. L’Ue respinge le accuse, definendole infondate e tese a ostacolare la pace. Kiev nega ogni coinvolgimento, mentre Mosca annuncia anche l’attivazione del sistema missilistico Oreshnik in Bielorussia. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con tensioni tra le parti coinvolte.
