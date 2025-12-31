Mosca insiste | Raid ucraino contro la villa di Putin E mostra la foto di un drone L' Ue | accuse infondate per ostacolare la pace

Mosca ha dichiarato di aver subito un raid ucraino contro la villa di Putin, mostrando una foto di un drone. L’Ue respinge le accuse, definendole infondate e tese a ostacolare la pace. Kiev nega ogni coinvolgimento, mentre Mosca annuncia anche l’attivazione del sistema missilistico Oreshnik in Bielorussia. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con tensioni tra le parti coinvolte.

Guerra Ucraina Russia, Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin. tg24.sky.it

Mosca insiste: “91 droni contro la residenza di Putin”. E mostra un video con i resti. La Ue risponde con Kallas: “Affermazioni infondate” - La Russia insiste sull'attacco ucraino al Cremlino e pubblica prove. ilfattoquotidiano.it

Droni sulla dacia di Putin, Mosca insiste, Kiev smentisce. Lo zar schiera i missili a 11 minuti dall’Ue x.com

Droni sulla dacia di Putin, Mosca insiste, Kiev smentisce. Lo zar schiera i missili a 11 minuti dall’Ue. *** Gli Oreshnik a capacità nucleare sono in Bielorussia, affacciati sull’Europa. Il Cremlino insiste sull’attacco a una delle residenze di Putin. Zelensky: «Una - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.