Mosca insiste | Raid ucraino contro la villa di Putin E mostra la foto di un drone L' Ue |  accuse infondate per ostacolare la pace

Da xml2.corriere.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mosca ha dichiarato di aver subito un raid ucraino contro la villa di Putin, mostrando una foto di un drone. L’Ue respinge le accuse, definendole infondate e tese a ostacolare la pace. Kiev nega ogni coinvolgimento, mentre Mosca annuncia anche l’attivazione del sistema missilistico Oreshnik in Bielorussia. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con tensioni tra le parti coinvolte.

Mosca: «Attacco contro la villa di Putin». Kiev: «Menzogne». Mosca: «Il sistema missilistico russo Oreshnik è operativo in Bielorussia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

'Nessuna prova del raid sulla dacia', il 6 vertice europeo a Parigi; La Russia sposta i missili Oreshnik a capacità nucleare in Bielorussia - Attacco russo nel Donetsk, morto un civile; Guerra Ucraina–Russia, le news del 24 dicembre; Guerra Ucraina, Parigi: ora di nuovo utile tornare a parlare con Putin. Mosca: ipotesi trilaterale con Usa e Kiev non in considerazione.

