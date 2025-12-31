Mosca sostiene di aver subito un raid ucraino contro la villa di Putin, mostrando una foto di un drone. L’Ue respinge le accuse di Kiev, definendole infondate e tese a ostacolare il processo di pace. Nel frattempo, Mosca dichiara che il sistema missilistico russo Oreshnik è operativo in Bielorussia, evidenziando le tensioni in corso nella regione.

Mosca: «Attacco contro la villa di Putin». Kiev: «Menzogne». Mosca: «Il sistema missilistico russo Oreshnik è operativo in Bielorussia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Mosca insiste: «Raid ucraino contro la villa di Putin». E mostra la foto di un drone. L'Ue: accuse infondate a Kiev per ostacolare pace

Leggi anche: Mosca insiste: «Attacco ucraino contro la residenza di Putin». E mostra la foto del drone recuperato. Missili schierati a Minsk

Leggi anche: Mosca insiste: “91 droni contro la residenza di Putin”. E mostra un video con i resti. La Ue risponde con Kallas: “Affermazioni infondate”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

'Nessuna prova del raid sulla dacia', il 6 vertice europeo a Parigi; La Russia sposta i missili Oreshnik a capacità nucleare in Bielorussia - Attacco russo nel Donetsk, morto un civile; Droni sulla villa di Putin: cosa è successo davvero (e perché Trump crede alla versione del Cremlino); Guerra Ucraina–Russia, le news del 24 dicembre.

Mosca insiste: “91 droni contro la residenza di Putin”. E mostra un video con i resti. La Ue risponde con Kallas: “Affermazioni infondate” - La Russia insiste sull'attacco ucraino al Cremlino e pubblica prove. ilfattoquotidiano.it