Mosca insiste | Raid ucraino contro la villa di Putin E mostra la foto di un drone L' Ue | accuse infondate a Kiev per ostacolare pace
Mosca sostiene di aver subito un raid ucraino contro la villa di Putin, mostrando una foto di un drone. L’Ue respinge le accuse di Kiev, definendole infondate e tese a ostacolare il processo di pace. Nel frattempo, Mosca dichiara che il sistema missilistico russo Oreshnik è operativo in Bielorussia, evidenziando le tensioni in corso nella regione.
Mosca: «Attacco contro la villa di Putin». Kiev: «Menzogne». Mosca: «Il sistema missilistico russo Oreshnik è operativo in Bielorussia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Mosca insiste: «Attacco ucraino contro la residenza di Putin». E mostra la foto del drone recuperato. Missili schierati a Minsk
Leggi anche: Mosca insiste: “91 droni contro la residenza di Putin”. E mostra un video con i resti. La Ue risponde con Kallas: “Affermazioni infondate”
'Nessuna prova del raid sulla dacia', il 6 vertice europeo a Parigi; La Russia sposta i missili Oreshnik a capacità nucleare in Bielorussia - Attacco russo nel Donetsk, morto un civile; Droni sulla villa di Putin: cosa è successo davvero (e perché Trump crede alla versione del Cremlino); Guerra Ucraina–Russia, le news del 24 dicembre.
Mosca insiste: “91 droni contro la residenza di Putin”. E mostra un video con i resti. La Ue risponde con Kallas: “Affermazioni infondate” - La Russia insiste sull'attacco ucraino al Cremlino e pubblica prove. ilfattoquotidiano.it
Putin, i dubbi sull'attacco alla residenza. Mosca mostra in un video i resti di un drone recuperato - Quattro persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite in attacchi aerei russi avvenuti stanotte nella città ucraina meridionale di Odessa, secondo quanto dichiarato su Telegram da Sergey Lysak, ca ... ilgazzettino.it
Tensioni Mosca-Kiev dopo l’accusa di un attacco alla residenza di Putin: l’Europa si compatta - Il clima dei negoziati sulla guerra in Ucraina si fa sempre più teso dopo la denuncia del Cremlino, che accusa Kiev di aver attaccato con 91 droni la residenza di Vladimir Putin a Valdai. online-news.it
Droni sulla dacia di Putin, Mosca insiste, Kiev smentisce. Lo zar schiera i missili a 11 minuti dall’Ue. *** Gli Oreshnik a capacità nucleare sono in Bielorussia, affacciati sull’Europa. Il Cremlino insiste sull’attacco a una delle residenze di Putin. Zelensky: «Una - facebook.com facebook
Il braccio di ferro diplomatico tra #Russia e #Ucraina. Il #Cremlino insiste: “La residenza di Putin fuori Mosca attaccata dai droni. La nostra posizione negoziale si indurirà”. #Kyiv nega e accusa: “Un tentativo di affossare i colloqui”. #Tg1 Giuseppe Rizzo x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.