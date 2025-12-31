Mosca insiste | Droni contro villa dello zar E mostra un filmato L' Ue | accuse infondate | Il discorso di Putin | ' Crediamo nella vittoria'
Mosca sostiene di aver subito un attacco con droni contro la villa dello zar, mostrando un filmato a supporto. L’Unione Europea respinge le accuse come infondate, mentre Putin afferma di credere nella vittoria. Kiev smentisce le accuse di Mosca, definendole menzogne. Nel frattempo, Mosca annuncia che il sistema missilistico russo Oreshnik è operativo in Bielorussia, aumentando la tensione nella regione.
Mosca: «Attacco contro la villa di Putin». Kiev: «Menzogne». Mosca: «Il sistema missilistico russo Oreshnik è operativo in Bielorussia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Putin: «La Russia crede nella vittoria». Mosca insiste: «Droni contro villa dello zar». E mostra un filmato. L'Ue: accuse infondate
Leggi anche: Mosca insiste: "Raid ucraino contro la villa di Putin, ecco le prove". Lo Zar: "Crediamo nella vittoria"
La Russia sposta i missili Oreshnik a capacità nucleare in Bielorussia - Attacco russo nel Donetsk, morto un civile; Mosca accusa Kiev: “Droni contro la residenza di Putin”. Zelensky smentisce e parla di provocazione; Guerra Ucraina Russia, Mosca: Pronti a patto non aggressione Ue-Nato. Zelensky inadeguato; Ucraina, Rutte: se Europa non si riarma in fretta, rischi sicurezza già da 2027. Kiev: esercito si ritira da Siversk.
Mosca insiste: “91 droni contro la residenza di Putin”. E mostra un video con i resti. La Ue risponde con Kallas: “Affermazioni infondate” - La Russia insiste sull'attacco ucraino al Cremlino e pubblica prove. ilfattoquotidiano.it
Mosca insiste sul presunto attacco contro la casa di Putin mentre Kiev smentisce - Mosca ha continuato ad accusare Kiev di aver lanciato un attacco di droni contro la residenza di Putin a Valdai, nella Russia nordoccidentale. msn.com
La Russia insiste sull’attacco con i droni alla dacia di Putin e mostra un video con il drone. L’Ucraina smentisce: “Tipica bugia di Mosca” - La Russia insiste sull'attacco con i droni alla dacia di Putin e mostra un video con il drone. blitzquotidiano.it
Droni sulla dacia di Putin, Mosca insiste, Kiev smentisce. Lo zar schiera i missili a 11 minuti dall’Ue x.com
Droni sulla dacia di Putin, Mosca insiste, Kiev smentisce. Lo zar schiera i missili a 11 minuti dall’Ue. *** Gli Oreshnik a capacità nucleare sono in Bielorussia, affacciati sull’Europa. Il Cremlino insiste sull’attacco a una delle residenze di Putin. Zelensky: «Una - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.