Mosca insiste | 91 droni contro la residenza di Putin E mostra un video con i resti La Ue risponde con Kallas | Affermazioni infondate

Mosca ha dichiarato di aver intercettato 91 droni diretti alla residenza di Putin, diffondendo un video dei resti. La Commissione europea, tramite Kallas, ha respinto queste affermazioni definendole infondate. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni tra Russia e Unione Europea, sollevando interrogativi sulla reale portata degli eventi e sulle rispettive versioni dei fatti.

Tensioni Mosca-Kiev dopo l’accusa di un attacco alla residenza di Putin: l’Europa si compatta - Il clima dei negoziati sulla guerra in Ucraina si fa sempre più teso dopo la denuncia del Cremlino, che accusa Kiev di aver attaccato con 91 droni la residenza di Vladimir Putin a Valdai. online-news.it

Mosca accusa Kiev: “Droni contro la residenza di Putin”. Zelensky smentisce e parla di provocazione - Mosca accusa Kiev di un attacco con 91 droni alla residenza di Putin sul Mar Nero, Zelensky smentisce e parla di storia inventata. ilmetropolitano.it

Droni sulla dacia di Putin, Mosca insiste, Kiev smentisce. Lo zar schiera i missili a 11 minuti dall’Ue. *** Gli Oreshnik a capacità nucleare sono in Bielorussia, affacciati sull’Europa. Il Cremlino insiste sull’attacco a una delle residenze di Putin. Zelensky: «Una - facebook.com facebook

Il braccio di ferro diplomatico tra #Russia e #Ucraina. Il #Cremlino insiste: “La residenza di Putin fuori Mosca attaccata dai droni. La nostra posizione negoziale si indurirà”. #Kyiv nega e accusa: “Un tentativo di affossare i colloqui”. #Tg1 Giuseppe Rizzo x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.