Mosca insiste | 91 droni contro la residenza di Putin E mostra un video con i resti La Ue risponde con Kallas | Affermazioni infondate
Mosca ha dichiarato di aver intercettato 91 droni diretti alla residenza di Putin, diffondendo un video dei resti. La Commissione europea, tramite Kallas, ha respinto queste affermazioni definendole infondate. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni tra Russia e Unione Europea, sollevando interrogativi sulla reale portata degli eventi e sulle rispettive versioni dei fatti.
