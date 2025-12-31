L’agenzia Tass ha pubblicato un video che mostra i resti di un drone, apparentemente schiantatosi vicino alla residenza di Vladimir Putin. Secondo la versione ufficiale russa, l’immagine fornisce dettagli sulla presunta aggressione, evidenziando un episodio che suscita attenzione nel contesto delle tensioni attuali. La diffusione di queste immagini fa parte delle comunicazioni ufficiali di Mosca riguardo all’incidente.

L’agenzia russa Tass ha diffuso un filmato che mostrerebbe i resti di un drone che, secondo la versione di Mosca, si sarebbe schiantato nei pressi della residenza del presidente Vladimir Putin. In un briefing, il generale Alexander Romanenkov ha ricostruito quello che le autorità russe definiscono un attacco contro la residenza presidenziale sul lago Valdaj, nella regione di Novgorod: «Intorno alle 19:20 del 28 dicembre 2025, unità delle truppe radio-tecniche delle forze aerospaziali hanno rilevato un attacco con droni ad ala fissa operanti a quote estremamente basse dalle regioni di Sumy e Chernihiv in Ucraina», ha dichiarato l’alto ufficiale, aggiungendo che «L’attacco nemico, come mostrato sulla mappa, è stato condotto in diverse direzioni verso la residenza del presidente russo, sorvolando le regioni di Bryansk, Smolensk, Tver e Novgorod, utilizzando 91 droni». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mosca diffonde le immagini del drone che avrebbe colpito la residenza di Putin

