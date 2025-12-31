Morto l'uomo più obeso del mondo | pesava quasi 600 kg Chi era Juan Pedro Franco

Juan Pedro Franco, noto per aver detenuto il record di uno degli uomini più obesi al mondo, è deceduto in Messico all’età di 41 anni. La sua morte è avvenuta a causa di un’improvvisa complicanza legata a un’infezione renale. Franco, che aveva raggiunto quasi 600 kg, aveva dedicato la sua vita a condividere la propria esperienza e sensibilizzare sulla problematica dell’obesità estrema.

