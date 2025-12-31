Morto l’uomo più obeso del mondo era arrivato a sfiorare 600 chili

Juan Pedro Franco, 41 anni, noto come l’uomo più obeso del mondo, è deceduto in Messico poco prima di Natale. Nel corso della sua vita, aveva raggiunto un peso superiore ai 590 chili, attirando l’attenzione internazionale sulla sua condizione di salute. La sua morte rappresenta un momento di riflessione sulle sfide legate all’obesità grave e alle difficoltà di accesso a cure adeguate.

(Adnkronos) – E' morto in Messico alla vigilia di Natale Juan Pedro Franco, 41 anni, considerato l'uomo più obeso del mondo. In cura in uno ospedale dello stato Aguascalientes, è deceduto dopo che le sue condizioni erano rapidamente peggiorate in seguito a un'infezione renale. La sua morte è stata confermata dal medico curante José Antonio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

