Morto il papà di Lino Guanciale chi era e cosa faceva Clelio

È venuto a mancare Clelio Guanciale, stimato medico e figura rispettata nella comunità. Padre di Lino Guanciale, ha dedicato la sua vita alla professione sanitaria, lasciando un segno significativo nel suo settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita per amici e colleghi, che ne ricordano la figura con rispetto e affetto.

Si è spento  Clelio Guanciale, medico molto conosciuto e rispettato, nonché padre dell’attore  Lino Guanciale. Aveva 78 anni. La notizia, diffusa inizialmente dalle cronache locali, ha attraversato rapidamente l’Abruzzo, trovando spazio sulle testate regionali e nei racconti delle comunità marsicane che per decenni lo hanno conosciuto e stimato come medico e come uomo. Chi era Clelio Guanciale. Dalle testimonianze raccolte sui giornali locali, il papà di Lino Guanciale  viene descritto come un  professionista d’altri tempi, di quelli che esercitavano la  medicina  come una vera e propria  missione, qualità ormai rara da ritrovare in professionisti del suo calibro. 🔗 Leggi su Dilei.it

