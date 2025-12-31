È venuto a mancare Clelio Guanciale, stimato medico e figura rispettata nella comunità. Padre di Lino Guanciale, ha dedicato la sua vita alla professione sanitaria, lasciando un segno significativo nel suo settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita per amici e colleghi, che ne ricordano la figura con rispetto e affetto.

Si è spento Clelio Guanciale, medico molto conosciuto e rispettato, nonché padre dell’attore Lino Guanciale. Aveva 78 anni. La notizia, diffusa inizialmente dalle cronache locali, ha attraversato rapidamente l’Abruzzo, trovando spazio sulle testate regionali e nei racconti delle comunità marsicane che per decenni lo hanno conosciuto e stimato come medico e come uomo. Chi era Clelio Guanciale. Dalle testimonianze raccolte sui giornali locali, il papà di Lino Guanciale viene descritto come un professionista d’altri tempi, di quelli che esercitavano la medicina come una vera e propria missione, qualità ormai rara da ritrovare in professionisti del suo calibro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Morto il papà di Lino Guanciale, chi era e cosa faceva Clelio

Leggi anche: Lutto per Lino Guanciale, è morto papà Clelio: aveva 78 anni

Leggi anche: È morto Clelio Guanciale, il medico di tutti: addio al padre dell’attore Lino Guanciale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Morto il papà di Lino Guanciale, chi era e cosa faceva Clelio - Il padre di Lino Guanciale, Clelio, è morto a 78 anni dopo una vita dedicata alla medicina e ai suoi pazienti. dilei.it