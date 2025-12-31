Morto a Penne il maestro sarto Giovanni Di Giovanni

È deceduto a Penne il maestro sarto Giovanni Di Giovanni. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità locale, riconosciuta per la sua professionalità e il suo impegno. Il sindaco Gilberto Petrucci ha espresso il cordoglio della città, ricordando Di Giovanni come una figura di grande valore umano e professionale. La comunità si unisce nel rispetto e nella memoria di un uomo che ha lasciato un segno significativo.

