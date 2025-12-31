Morto a Penne il maestro sarto Giovanni Di Giovanni
È deceduto a Penne il maestro sarto Giovanni Di Giovanni. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità locale, riconosciuta per la sua professionalità e il suo impegno. Il sindaco Gilberto Petrucci ha espresso il cordoglio della città, ricordando Di Giovanni come una figura di grande valore umano e professionale. La comunità si unisce nel rispetto e nella memoria di un uomo che ha lasciato un segno significativo.
Lutto a Penne per la scomparsa del maestro sarto Giovanni Di Giovanni.Il sindaco Gilberto Petrucci esprime profondo cordoglio ricordando come Di Giovanni fosse una figura di grande valore umano e professionale. Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione Dossier«Con la sua. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Giovanni Galeone, 155 panchine in Serie A: morto a 84 anni il maestro di Gasperini e Allegri
Leggi anche: È morto Giovanni Galeone, addio all'ex allenatore del Napoli: maestro di Allegri e Gasperini
Morto a Penne il maestro sarto Giovanni Di Giovanni - Il sindaco Gilberto Petrucci esprime profondo cordoglio ricordando come Di Giovanni fosse una figura di grande valore umano e ... ilpescara.it
Morto il generale Renzo Demichelis una delle penne della Marcialonga - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.