Morto a 89 anni lo chef stellato Sergio Lorenzi addio all’inventore della tagliata

È scomparso all'età di 89 anni lo chef Sergio Lorenzi, noto per aver ideato la famosa tagliata di manzo. Originario di Camaiore e residente a Pisa, Lorenzi ha lasciato un'impronta significativa nel panorama culinario italiano. La sua vita è stata segnata anche da esperienze personali, tra cui la testimonianza dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema durante l’infanzia.

È morto a 89 anni lo chef Sergio Lorenzi, inventore della tagliata di manzo. Originario di Camaiore ma pisano d’adozione, da bambino fu testimone dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

