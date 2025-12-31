Morti e feriti a Capodanno dal 1991 al 2025 | numeri trend e cosa dicono i dati sui botti

Ogni anno, in occasione del Capodanno, vengono pubblicati i dati relativi a morti, feriti e interventi legati all'uso dei fuochi d'artificio. Analizzando il periodo dal 1991 al 2025, si evidenziano tendenze e cambiamenti nei numeri, offrendo uno sguardo oggettivo sui rischi associati ai fuochi pirotecnici e sulle misure di sicurezza adottate nel tempo.

Ogni anno, con l’arrivo del Capodanno, torna puntuale il bilancio di morti, feriti, arresti e denunce legati all’uso dei botti. Al di là delle singole notizie di cronaca, esiste una lunga serie storica che permette di capire se e quanto la situazione sia cambiata nel tempo. I dati ufficiali raccolti dal 1991 al 2025 (in aggiornamento) mostrano un quadro complesso: se da un lato il numero dei feriti è diminuito rispetto agli anni Novanta, dall’altro il fenomeno non è mai scomparso e continua a produrre vittime, anche mortali, quasi ogni anno. Il bilancio del Capodanno 2025. Il Capodanno 2025 si è aperto con una tragedia a Roma, dove un uomo ha perso la vita a causa dello scoppio di un petardo. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

