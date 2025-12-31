Morte per intossicazione a Campobasso attesa per i risultati delle autopsie | non si esclude nessuna pista

A Campobasso sono state eseguite le autopsie di madre e figlia, di 50 e 15 anni, decedute in modo sospetto per intossicazione. Le indagini proseguono e si attendono i risultati delle analisi per chiarire le cause, considerando varie possibilità come alimenti contaminati o altre fonti di tossine. Nessuna ipotesi è ancora esclusa in questa fase delle indagini.

Eseguite le autopsie di madre e figlia, 50 e 15 anni, morte a poche ore di distanza a Campobasso per una sospetta intossicazione: tutte le ipotesi restano aperte, dall'alimento contaminato a possibili tossine. Attesi gli esiti tossicologici.

