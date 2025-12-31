Sono in corso le autopsie sulla famiglia di Campobasso deceduta dopo la cena di Natale, con l’ipotesi dei funghi come possibile causa. Le operazioni, coordinate con la Procura, mirano a chiarire le cause della tossinfezione che ha colpito Sara Di Vita, 15 anni, e sua madre. I risultati dei test microbiologici sono attesi nelle prossime ore, nel tentativo di risolvere il mistero che ha colpito la famiglia.

Potrebbe essere risolto nelle prossime ore il mistero della famiglia di Campobasso e colpita da tossinfezione Sono iniziate in mattinata, come concordato con la Procura, le operazioni peritali per le autopsie sui corpi di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, decedute tra sabato e domenica scorse all’ospedale Cardarelli di Campobasso dopo una cena di Natale. All’obitorio del nosocomio molisano è arrivata puntuale Benedetta Pia De Luca, medico legale di Foggia incaricata degli esami autoptici e delle biopsie per i successivi riscontri di laboratorio. Presenti i legali e i periti delle parti: la famiglia Di Vita e i cinque medici indagati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morte dopo la cena di Natale, al via le autopsie: resta l’ipotesi funghi ma attesa per i risultati dei test

Leggi anche: Mamma e figlia morte intossicate dopo la cena di Natale, spunta l'ipotesi del veleno per topi

Leggi anche: Lecce sotto shock per la morte di Najoua Minniti e del piccolo Elia. Ipotesi di omicidio-suicidio: attese le autopsie

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tragedia a Natale, madre e figlia di 16 anni muoiono dopo cena in famiglia: cosa è successo; Intossicazione alimentare dopo cena di Natale a Pietracatella: morte madre e figlia, indagini in corso; Cena di Natale killer. Morte madre e figlia; Morte intossicate alla cena prima di Natale: i sintomi poche ore dopo il pasto. L'altra figlia si è salvata per un caso, il padre....

Morte intossicate alla cena prima di Natale: i sintomi poche ore dopo il pasto. L'altra figlia si è salvata per un caso, il padre ricoverato a Roma è «stabile» - Madre, padre e la figlia più piccola di 15 anni, L'altra figlia più grande di 18 anni invece era uscita con ... ilmattino.it