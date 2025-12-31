Morte Campobasso aperte tutte ipotesi

Nel caso della scomparsa di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute poche ore di distanza all'ospedale Cardarelli di Campobasso, le autorità continuano a valutare tutte le piste possibili. L'inchiesta rimane aperta, senza escludere alcuna ipotesi, per chiarire le cause di questi decessi. La vicenda resta sotto osservazione in attesa di ulteriori approfondimenti e riscontri.

17.58 Nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute a poche ore di distanza all'ospedale Cardarelli di Campobasso, tutte le ipotesi restano aperte. Eseguite oggi le autopsie. Presenti consulenti della famiglia e dei 5 medici iscritti nel registro degli indagati per ipotesi di omicidio colposo e responsabilità sanitaria. Molte risposte arriveranno da esami successivi all'autopsia,i cui risultati richiederanno tempi più lunghi. Il procuratore:non emersi elementi immediati.

Morte per intossicazione: «Tutte le ipotesi aperte». Il padre lascia la Rianimazione: migliorano le sue condizioni - L'ospedale Spallanzani di Roma ha comunicato che è stato trasferito in un reparto ordinario Gianni De Vita, il padre della 15enne Sara e marito di Antonella Di Ielsi. msn.com