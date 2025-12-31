Morta Tatiana Schlossberg la nipote di JFK aveva solo 35 anni
È venuta a mancare Tatiana Schlossberg, giornalista e nipote di John F. Kennedy, all'età di 35 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo del giornalismo e della famiglia Kennedy. Restano il suo lavoro e il ricordo di una giovane vita dedicata alla comunicazione e all'impegno.
Tatiana Schlossberg, giornalista e nipote dell'ex presidente statunitense John F. Kennedy, è morta oggi all'età di 35 anni. A darne la notizia la famiglia attraverso i social dalla John F. Kennedy Library Foundation.Tatiana Celia Kennedy Schlossberg, che si era occupata soprattutto di temi. 🔗 Leggi su Today.it
Tatiana Schlossberg morta, la nipote di JFK aveva detto: “Ho un cancro e ho aggiunto una nuova tragedia alla vita della nostra famiglia” - Tatiana Schlossberg, nipote di JFK, scomparsa a 35 anni per leucemia mieloide acuta dopo aver reso pubblica la sua malattia terminale ... ilfattoquotidiano.it
Nuovo doloroso lutto per i Kennedy, colpiti da quella che è stata definita una 'maledizione'. Tatiana Schlossberg, figlia 35enne di Caroline, nipote di Jfk, è morta. A maggio, dopo la nascita della sua secondogenita, la diagnosi di una grave forma di leucemia x.com
Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy e nipote di Jfk, è morta all'età di 35 anni a causa di una leucemia terminale, che aveva annunciato pubblicamente lo scorso novembre. Ansa / CJ GUNTHER - facebook.com facebook
