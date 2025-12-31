Morciano furto al cimitero Rubata lastra dalla tomba

A Morciano un furto insolito ha colpito il cimitero, dove è stata asportata una lastra tombale con incisioni e scultura. L’episodio, avvenuto pochi giorni dopo Natale, ha sorpreso la comunità, poiché si tratta di un furto raro e delicato, che ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Un furto tanto insolito quanto sconcertante quello avvenuto al cimitero di Morciano, dove qualche giorno dopo Natale non sono spariti fiori o piccoli oggetti, ma addirittura un’intera lastra con incisioni commemorative e una scultura artistica. A denunciare l’accaduto è Silvia Cenni, che insieme ai suoi familiari si è ritrovata vittima di un episodio mai visto prima. Il 27 dicembre, Cenni e i parenti sono stati avvisati da un’amica che dalla tomba di famiglia, nel cimitero di Morciano, era stata completamente rimossa una lastra e sradicata una scultura dello stesso materiale, entrambe firmate dall’artista Umberto Corsucci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morciano, furto al cimitero. Rubata lastra dalla tomba Leggi anche: Rubata l'immagine della Madonna da una tomba del cimitero Leggi anche: Furto al cimitero di Avellino: madre derubata mentre prega sulla tomba del figlio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Morciano, furto al cimitero. Rubata lastra dalla tomba. Furti al cimitero di Mola di Bari, rubati portafiori in bronzo: l’amarezza del sindaco - A denunciare pubblicamente l’accaduto è stato il sindaco Giuseppe Colonna, che ha espresso tutta la sua indignazione attraverso un messaggio sui social: “Il bronzo, una volta rivenduto, vale pochissim ... giornaledipuglia.com

Furto in cimitero: «Sparita la composizione natalizia sulla tomba di mia moglie». Il marito Ruggero: rubata dopo pochi giorni - Rubano una radice decorata dal cimitero di Pedavena: «Un'opera che non ha alcun valore economico ma che a livello affettivo per noi significava tanto» ... ilgazzettino.it

Furti al cimitero, ora scoppia la polemica - C’è anche la tomba di Miryam Vacchelli, benefattrice del paese, e figura a cui tutta la comunità piadenese è molto legata, tra quelle che hanno subito furti all’interno del cimitero ... laprovinciacr.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.