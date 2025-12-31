Moratti torna a parlare dopo i problemi di salute | Sto molto meglio Lautaro e Chivu…
Massimo Moratti torna a parlare dopo i recenti problemi di salute. In un’intervista al Quotidiano Sportivo, l’ex presidente dell’Inter ha condiviso il suo stato attuale, affermando di sentirsi molto meglio. Moratti ha anche commentato le questioni legate a Lautaro Martinez e Chivu, offrendo un aggiornamento sulla sua condizione e sui progetti futuri.
Moratti. Massimo Moratti torna a parlare dopo i problemi di salute che lo avevano colpito nei mesi scorsi, condividendo con il Quotidiano Sportivo il suo stato attuale: “ Meglio, direi decisamente meglio. Ci sono stati giorni molto complicati, ma posso anche dirvi che in ospedale praticamente non mi sono reso conto di quanto fosse successo. Quando mi hanno estubato ho cominciato a capire, poi mi è stato raccontato tutto. Credo di essere una persona molto fortunata, capitata nelle mani giuste “, racconta il presidente onorario nerazzurro. Nonostante un 2025 privo di trofei, Moratti ha avuto modo di seguire con soddisfazione la stagione in corso. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
