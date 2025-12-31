Moratti rassicura | Ora sto meglio Tanto affetto per me e sull’Inter Chivu e Lautaro Martinez…
Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha recentemente condiviso un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, evidenziando di sentirsi meglio e ringraziando per l’affetto ricevuto. In un’intervista a Il Giorno, Moratti ha anche espresso il suo supporto e affetto verso la squadra, Chivu e Lautaro Martinez, sottolineando l’importanza dei legami e della fiducia nel momento presente.
Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter?, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra passato e presente In una recente e toccante intervista concessa a Il Giorno, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è tornato a parlare pubblicamente, rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute dopo un periodo di forte apprensione. Il mondo del calcio e i tifosi nerazzurri . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
