Moratti rassicura | Ora sto meglio Tanto affetto per me e sull’Inter Chivu e Lautaro Martinez…

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha recentemente condiviso un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, evidenziando di sentirsi meglio e ringraziando per l’affetto ricevuto. In un’intervista a Il Giorno, Moratti ha anche espresso il suo supporto e affetto verso la squadra, Chivu e Lautaro Martinez, sottolineando l’importanza dei legami e della fiducia nel momento presente.

Moratti: “Sto meglio. Lautaro erede di Zanetti. Chivu? Mai avuto dubbi. E su questa Inter…” - Dopo giorni di apprensione, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, sta meglio. msn.com

