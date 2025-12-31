Moratti racconta | Sto meglio sono stato fortunato L’Inter ha cuore e coraggio mai avuti dubbi su Chivu! Lautaro…

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha condiviso il suo vissuto durante il periodo in ospedale, sottolineando di essere ormai ristabilito e di aver avuto fortuna. Ha inoltre commentato la stagione dei nerazzurri, evidenziando la qualità del gruppo e alcuni protagonisti come Chivu e Lautaro Martínez. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla sua esperienza personale e sulla situazione attuale della squadra.

Inter News 24 L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha raccontato il periodo trascorso all’ospedale per un malore e ha parlato della stagione dei nerazzurri. Intervistato da Il Giorno, Massimo Moratti ha tranquillizzato tutti in merito alle proprie condizioni di salute, dopo che per settimane aveva tenuto col fiato sospeso tutti i tifosi interisti e tutto il mondo del calcio, mentre si trovava ricoverato in ospedale. L’ex presidente dell’Inter si è poi soffermato su temi di campo, dalla stagione dei nerazzurri all’impatto di Chivu sulla panchina. COME STO? – « Meglio, direi decisamente meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moratti racconta: «Sto meglio, sono stato fortunato. L’Inter ha cuore e coraggio, mai avuti dubbi su Chivu! Lautaro…» Leggi anche: Moratti torna a parlare dopo i problemi di salute: “Sto molto meglio. Lautaro e Chivu…” Leggi anche: Napoli-Inter, Berti: “La rosa si è allargata, mai avuti dubbi su Chivu” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Gilda Moratti si racconta su @onemoretimepodcast intervistata da Luca Casadei. #pnpcommunication #lucacasadei #onemoretimepodcast - facebook.com facebook

