Alvaro Morata e Alice Campello sembrano aver concluso il loro percorso insieme nel 2025. La conferma arriva dai recenti messaggi sui social, pubblicati il 31 dicembre, in cui entrambi non appaiono nel profilo dell’altro. Questa assenza suggerisce che la coppia abbia preso strade separate, segnando la fine di un capitolo condiviso negli ultimi anni.

Sembra proprio che tra Alvaro Morata e Alice Campello ormai sia definitivamente finita. Lo si evince chiaramente dai messaggi postati oggi 31 dicembre sui social e in cui nessuno dei due compare nel profilo dell'altro. Non solo. Morata lo aveva pubblicato, poi cancellato, poi ripubblicato. Lei. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Morata-Campello, il recap del 2025 non lascia molti dubbi: matrimonio al capolinea

Leggi anche: Morata-Campello: è di nuovo crisi? Gli indizi social che sollevano i dubbi

Leggi anche: Alice Campello indossa l’abito perfetto per un matrimonio invernale e lascia senza parole

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Alvaro Morata e Alice Campello si ignorano nel bilancio di fine anno: “2025 duro a livello personale e lavorativo” - Alvaro Morata e Alice Campello hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram un bilancio del 2025. fanpage.it