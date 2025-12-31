Morata-Campello il recap del 2025 non lascia molti dubbi | matrimonio al capolinea
Alvaro Morata e Alice Campello sembrano aver concluso il loro percorso insieme nel 2025. La conferma arriva dai recenti messaggi sui social, pubblicati il 31 dicembre, in cui entrambi non appaiono nel profilo dell’altro. Questa assenza suggerisce che la coppia abbia preso strade separate, segnando la fine di un capitolo condiviso negli ultimi anni.
Sembra proprio che tra Alvaro Morata e Alice Campello ormai sia definitivamente finita. Lo si evince chiaramente dai messaggi postati oggi 31 dicembre sui social e in cui nessuno dei due compare nel profilo dell'altro. Non solo. Morata lo aveva pubblicato, poi cancellato, poi ripubblicato. Lei. 🔗 Leggi su Today.it
