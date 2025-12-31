Montevarchi la grinta di Francalanci | In difesa siamo diventati più solidi
Leonardo Francalanci, difensore del Montevarchi, ha recentemente ritrovato la forma dopo un lungo infortunio. Assente per buona parte del girone di andata, il giocatore fiorentino è tornato in campo il 16 novembre, contribuendo a rafforzare la solidità difensiva della squadra. La sua presenza rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e stabilità del Montevarchi, che guarda con fiducia alle prossime sfide.
Leonardo Francalanci è stato il grande assente nell’Aquila per gran parte del girone di andata. Condizionato dal lungo infortunio subito con la maglia del Figline il 1° marzo scorso, per ironia della sorte nel giorno del suo compleanno, il centrale difensivo fiorentino è tornato finalmente in campo il 16 novembre nello scorcio finale della partita vinta dai valdarnesi a Poggibonsi. La domenica successiva, poi, ha ritrovato i gradi di titolare dal primo minuto nel match con il Sansepolcro e nei sei turni giocati in sequenza ha contribuito da par suo, insieme a Coly e Cecconi, a migliorare sensibilmente l’impermeabilità della retroguardia rossoblù. 🔗 Leggi su Lanazione.it
