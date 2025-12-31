Montevarchi approva un bilancio solido e virtuoso

Montevarchi ha approvato un bilancio che si distingue per stabilità e sostenibilità. Con 24 milioni di euro destinati agli investimenti, la gestione si concentra sulla riduzione della spesa e sulla lotta all’evasione fiscale, mantenendo invariate le aliquote delle imposte. Si tratta di un documento che riflette un approccio responsabile e equilibrato, volto a garantire servizi efficienti e a consolidare la solidità finanziaria del territorio.

Arezzo, 31 dicembre 2025 – : 24 milioni di euro di investimenti, riduzione della spesa, lotta all’evasione e imposte invariate. Approvati in consiglio comunale il bilancio di previsione e il DUP per il triennio 2026-2028. “Solo nel 2026 l’entrata in conto capitale sfiora i 24 milioni di euro, di cui oltre 21,5 milioni destinati direttamente agli investimenti che - secondo il Vicensindaco e Assessore al Bilancio Cristina Bucciarelli- “confermano una manovra economica dai numeri solidi, un bilancio in buona salute, che permette di continuare le opere pubbliche, con interventi su scuole ed impianti, sicurezza e ambiente” «Parliamo di un bilancio virtuoso – spiega il Vicesindaco Bucciarelli – che segue la linea portata avanti dall’ Amministrazione Chiassai Martini negli ultimi anni, con priorità agli investimenti, alla qualità dei servizi e a una gestione attenta della spesa corrente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi approva un bilancio “solido e virtuoso” Leggi anche: Bilancio approvato: conti in equilibrio, Comune di Gragnano finanziariamente solido Leggi anche: Afas, bilancio solido e vocazione sociale. "Più campagne di prevenzione, maggiori sostegni ai cittadini" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Montevarchi approva un bilancio “solido e virtuoso”; Cavriglia, approvato il bilancio 2026: servizi, sociale e opere pubbliche al centro. Montevarchi, Bucciarelli: “Un bilancio che nel 2026 si conferma solido e virtuoso”. Nessun aumento - E quello dell’Amministrazione comunale per l’anno ormai alle porte è “solido e virtuoso”. valdarnopost.it “Varchi di Stelle” a Moncioni di Montevarchi. Bilancio positivo - Arezzo, 13 agosto 2025 – Il borgo di Moncioni, a Montevarchi, lo scorso fine settimana si è riacceso di luci, profumi e musica grazie a “Varchi di Stelle”, la manifestazione che, a dodici anni ... lanazione.it Cavriglia: approvata la manovra di bilancio per il 2026. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.