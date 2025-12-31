Montevarchi approva il bilancio Bucciarelli | 24 milioni di euro di investimenti riduzione della spesa lotta all’evasione e imposte invariate

Il consiglio comunale di Montevarchi ha approvato il bilancio di previsione e il Dup per il triennio 2026-2028. Nel 2026, le entrate in conto capitale si attestano a circa 24 milioni di euro, con oltre 21,5 milioni destinati a investimenti. Bucciarelli ha sottolineato la riduzione della spesa, le misure contro l’evasione fiscale e la stabilità delle aliquote fiscali.

Approvati in consiglio comunale il bilancio di previsione e il Dup per il triennio 2026-2028. “Solo nel 2026 l’entrata in conto capitale sfiora i 24 milioni di euro, di cui oltre 21,5 milioni destinati direttamente agli investimenti che - secondo il vicensindaco e assessore al bilancio Cristina. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Montevarchi approva il bilancio, Bucciarelli: "24 milioni di euro di investimenti, riduzione della spesa, lotta all’evasione e imposte invariate" Leggi anche: Morciano approva il bilancio, tutte le imposte restano invariate. Fondi per cimitero e parco del Conca Leggi anche: Approvato il Bilancio di previsione della Provincia: investimenti per 24 milioni di euro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Montevarchi approva il bilancio, Bucciarelli: 24 milioni di euro di investimenti, riduzione della spesa, lotta all’evasione e imposte invariate. Montevarchi approva un bilancio “solido e virtuoso” - Arezzo, 31 dicembre 2025 – Montevarchi approva un bilancio “solido e virtuoso”: 24 milioni di euro di investimenti, riduzione della spesa, lotta all’evasione e imposte invariate . msn.com

Montevarchi, Bucciarelli: “Un bilancio che nel 2026 si conferma solido e virtuoso”. Nessun aumento - E quello dell’Amministrazione comunale per l’anno ormai alle porte è “solido e virtuoso”. valdarnopost.it

Bucciarelli: "I conti sono in ordine". Avanzo di 4 milioni e tasse invariate - Lavori pubblici e investimenti nelle scuole: stanziati 3 milioni per efficientare la scuola Petrarca nel 2026 "I montevarchini lavorano e lo fanno bene" ha sottolineato l’assessore. msn.com

Cavriglia: approvata la manovra di bilancio per il 2026. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.