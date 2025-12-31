Montesarchio il bilancio di fine anno dell’amministrazione comunale

Il bilancio di fine anno del Comune di Montesarchio riflette un periodo di consolidamento e rilancio dell’amministrazione, con un focus sulla programmazione, sulla realizzazione di interventi strategici e sulla promozione dello sviluppo sostenibile. In questo articolo, si approfondiscono i principali interventi e le iniziative adottate nel 2025, evidenziando l’impegno dell’ente nel migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Il 2025 si chiude per Montesarchio come un anno di consolidamento e rilancio dell'azione amministrativa, segnato da una forte capacità di programmazione, dall'avvio e completamento di interventi strategici e da una visione orientata allo sviluppo sostenibile e alla qualità dei servizi. Sul fronte delle opere pubbliche, l'Amministrazione ha lavorato su due direttrici fondamentali: infrastrutture e sicurezza del territorio. Da un lato, l'avvio della programmazione che dovrebbe portare alla costruzione della strada a scorrimento veloce tra la Valle Caudina e l'autostrada A16 rappresenta una delle più importanti prospettive di sviluppo dell'area, grazie al ruolo di Montesarchio come Comune capofila.

