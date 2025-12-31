Montaperto nasce il premio Radici di Sicilia | prima edizione a Giovanni Moscato

Da agrigentonotizie.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montaperto riapre il presepe e si svolge la prima edizione del premio regionale “Radici di Sicilia”. L’iniziativa riconosce le personalità che, attraverso l’arte e la cultura, contribuiscono a preservare e valorizzare le tradizioni e l’identità della regione. L’evento, in programma dal 1 gennaio, mira a promuovere il patrimonio culturale siciliano e a valorizzare il ruolo delle figure che ne sono custodi.

Riapre al pubblico domani, 1 gennaio, il presepe di Montaperto e, all’interno delle iniziative programmate, sarà presentata la prima edizione del premio regionale “Radici di Sicilia”: riconoscimento dedicato alle personalità che attraverso l’arte e la cultura contribuiscono a custodire e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

montaperto nasce il premio radici di sicilia prima edizione a giovanni moscato

© Agrigentonotizie.it - Montaperto, nasce il premio “Radici di Sicilia”: prima edizione a Giovanni Moscato

Leggi anche: Premio giornalistico sui "Fondi Ue in Sicilia", terza edizione al via: istanze entro il 31 ottobre

Leggi anche: Montaperto si accende di magia: inaugurata la 13esima edizione del presepe vivente

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.