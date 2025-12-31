Montaperto nasce il premio Radici di Sicilia | prima edizione a Giovanni Moscato
A Montaperto riapre il presepe e si svolge la prima edizione del premio regionale “Radici di Sicilia”. L’iniziativa riconosce le personalità che, attraverso l’arte e la cultura, contribuiscono a preservare e valorizzare le tradizioni e l’identità della regione. L’evento, in programma dal 1 gennaio, mira a promuovere il patrimonio culturale siciliano e a valorizzare il ruolo delle figure che ne sono custodi.
Riapre al pubblico domani, 1 gennaio, il presepe di Montaperto e, all’interno delle iniziative programmate, sarà presentata la prima edizione del premio regionale “Radici di Sicilia”: riconoscimento dedicato alle personalità che attraverso l’arte e la cultura contribuiscono a custodire e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
