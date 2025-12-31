Montano la casa ritrovata | Ci sono grandi progetti

Nel 2025, il Montano rappresenta una rinascita per la comunità, dopo oltre un anno e mezzo dalla riconsegna al Comune per interventi di ristrutturazione. Questa ripresa segna l’inizio di nuovi progetti e opportunità, confermando l’impegno verso il recupero e la valorizzazione del patrimonio locale. Un passo importante che apre una fase di rinnovamento e sviluppo per l’intera area.

Tantissimi auguri di Buon Natale con un’immagine invernale dell’Olmo montano più vecchio d’Italia. Questo bellissimo albero vegeta a Casa Mordini, a pochi chilometri dal Lago Santo, nel comune di Pievepelago MO. - facebook.com facebook

