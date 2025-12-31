Montano la casa ritrovata | Ci sono grandi progetti
Nel 2025, il Montano rappresenta una rinascita per la comunità, dopo oltre un anno e mezzo dalla riconsegna al Comune per interventi di ristrutturazione. Questa ripresa segna l’inizio di nuovi progetti e opportunità, confermando l’impegno verso il recupero e la valorizzazione del patrimonio locale. Un passo importante che apre una fase di rinnovamento e sviluppo per l’intera area.
"L’aspetto più positivo del 2025? Il fatto di essere rientrati in possesso del Montano ad oltre un anno e mezzo dalla riconsegna al Comune per i lavori. Si tratta oltretutto di un impianto sul quale puntiamo molto e che vorremmo sviluppare: stiamo preparando un progetto di ampliamento che proporremo alla nuova amministrazione comunale". Parola del direttore sportivo dei Cavalieri Union, Francesco Fusi, il quale ha così tirato le somme dell’anno che sta per concludersi. Un anno che, a livello di prima squadra, gli uomini di Alberto Chiesa avevano iniziato nel girone 1 di Serie A 202425, terminando la passata stagione con la retrocessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Calhanoglu a Sky: «All’Inter ci sono grandi obiettivi, Chivu ci ha dato equilibrio e mentalità»
Leggi anche: Irene Grandi: «Al grande successo ho preferito la libertà, oggi o ci sono i giovani o il revival dei grandi, per chi sta in mezzo non c'è spazio. Il divorzio? Sto imparando prima ad amare me stessa»
Montano, la casa ritrovata: Ci sono grandi progetti.
Montano, la casa ritrovata: "Ci sono grandi progetti" - Il fatto di essere rientrati in possesso del Montano ad oltre un anno e mezzo dalla riconsegna al Comune per i lavori. lanazione.it
Tantissimi auguri di Buon Natale con un’immagine invernale dell’Olmo montano più vecchio d’Italia. Questo bellissimo albero vegeta a Casa Mordini, a pochi chilometri dal Lago Santo, nel comune di Pievepelago MO. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.