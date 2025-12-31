Monsignor Renna | Attuiamo il messaggio di Papa Leone per una pace disarmata e disarmante
Monsignor Renna invita a riflettere sull’importanza del messaggio di Papa Leone, sottolineando la necessità di promuovere una pace disarmata e disarmante. In occasione della marcia della pace a Catania, si è discusso sul valore dei segni di pace e sulla responsabilità nel diffonderli. Un percorso di confronto che mira a rafforzare il senso di solidarietà e di speranza, promuovendo un impegno concreto per un futuro di pace.
"La marcia della pace a Catania per attuare quello che è stato il messaggio di pace di quest'anno di Papa Leone per una pace disarmata e disarmante dopo aver riflettuto insieme in due mezze giornate sul senso del 'potere dei segni' e non naturalmente sui 'segni del potere' ma su quelli appunto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Noa: "Nel 2026 ascoltiamo il Papa: la pace deve essere disarmata e disarmante. La pace non è uno slogan, è una responsabilità quotidiana. Come ha detto il Santo Padre nel giorno del suo insediamento, deve essere disarmata e disarmante"
Concerto dell'Epifania, martedì 6 gennaio su Rai 1 la 31ª edizione: Napoli lancia il messaggio di una pace "disarmata e disarmante"
VIDEO Tutto pronto per il ‘Giubileo di Sant’Agata’, il messaggio di Renna - CATANIA – Si è concluso ieri in Cattedrale, l’anno Santo Giubilare della speranza. livesicilia.it
I vescovi pugliesi pregano per Monsignor Renna colto da infarto - "Viviamo queste ore in preghiera fiduciosa e affidiamo il caro don Luigi all'intercessione di Sant'Agata, nella speranza di ricevere presto notizie confortanti sulle sue condizioni". rainews.it
Infarto per monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania (di origini pugliesi). «Preghiamo per lui» - La scorsa notte, monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, ha avuto un infarto ed è stato portato d'urgenza alla clinica Morgagni di Pedara per un intervento chirurgico. quotidianodipuglia.it
In esclusiva per il Quotidiano di Sicilia il messaggio dell’arcivescovo metropolita di Catania, monsignor Luigi Renna - facebook.com facebook
#Tv2000 #PrimaSerata #film #serietv da stasera #29dicembre 29/12 "Un bambino di nome Gesù" con #AlessandroGassmann e #IrenePapas 30/12 “My Fair Lady” con #AudreyHepburn e #RexHarrison 31/12 "Messa per la Pace" con mons. Renna da x.com
