Monsignor Renna | Attuiamo il messaggio di Papa Leone per una pace disarmata e disarmante

Monsignor Renna invita a riflettere sull’importanza del messaggio di Papa Leone, sottolineando la necessità di promuovere una pace disarmata e disarmante. In occasione della marcia della pace a Catania, si è discusso sul valore dei segni di pace e sulla responsabilità nel diffonderli. Un percorso di confronto che mira a rafforzare il senso di solidarietà e di speranza, promuovendo un impegno concreto per un futuro di pace.

I vescovi pugliesi pregano per Monsignor Renna colto da infarto - "Viviamo queste ore in preghiera fiduciosa e affidiamo il caro don Luigi all'intercessione di Sant'Agata, nella speranza di ricevere presto notizie confortanti sulle sue condizioni". rainews.it

Infarto per monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania (di origini pugliesi). «Preghiamo per lui» - La scorsa notte, monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, ha avuto un infarto ed è stato portato d'urgenza alla clinica Morgagni di Pedara per un intervento chirurgico. quotidianodipuglia.it

In esclusiva per il Quotidiano di Sicilia il messaggio dell’arcivescovo metropolita di Catania, monsignor Luigi Renna - facebook.com facebook

#Tv2000 #PrimaSerata #film #serietv da stasera #29dicembre 29/12 "Un bambino di nome Gesù" con #AlessandroGassmann e #IrenePapas 30/12 “My Fair Lady” con #AudreyHepburn e #RexHarrison 31/12 "Messa per la Pace" con mons. Renna da x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.