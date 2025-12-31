Monossido di carbonio killer bimbo di tre anni muore nel Bresciano Gravi madre e fratello

Un bambino di tre anni ha perso la vita nel Bresciano a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio, provocata da una stufa difettosa. La tragedia si è verificata a Calvagese, lasciando grave anche la madre e il fratellino. L’incidente evidenzia l’importanza di controlli regolari sugli impianti di riscaldamento e la necessità di attenzione alle norme di sicurezza domestica.

Calvagese (Brescia), 31 dicembre 2025 – Morire a 3 anni ucciso dal monossido di carbonio causato da una stufa difettosa. La tragedia. La tragedia è accaduta a Calvagese della Riviera, nel Bresciano, dove una famiglia è rimasta intossicata all'interno di un'abitazione privata. Un bambino di tre anni è morto. Secondo quanto segnalato dal 118, a rimanere intossicate nel tardo pomeriggio sono state tre persone di nazionalità pakistana: una donna di 30 anni e i suoi due figli di 5 e 3 anni. Le vittime. Castiglione d’Adda: donna trovata morta in casa uccisa dal monossido La madre e il bambino più grande sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Poliambulanza di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monossido di carbonio killer, bimbo di tre anni muore nel Bresciano. Gravi madre e fratello Leggi anche: Monossido di carbonio killer, muore nella sua casa: a dare l’allarme la figlia Leggi anche: Bimbo si sveglia e piange, famiglia scopre fuga di monossido di carbonio: ricoverati madre, padre e 4 bimbi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tragedia nel Bresciano: bimbo di tre anni muore intossicato dal monossido - Tragedia a Calvagese della Riviera, nel Bresciano, dove una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio all'interno di un'abitazione. rainews.it

Tragedia a Calvagese, morto bimbo di 3 anni intossicato dal monossido - È successo nel tardo pomeriggio nella frazione di Carzago: il piccolo è deceduto sul posto. giornaledibrescia.it

Monossido di carbonio killer, muore nella sua casa: a dare l’allarme la figlia - Arquà Polesine (Rovigo), 13 dicembre 2025 – E’ morto per una fuga di monossido di carbonio. ilrestodelcarlino.it

La Provincia Unica TV. . Tragedia sfiorata a Tirano, dove una coppia e due bambini sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio scaturito da un braciere. Ad accorgersi di quanto stava accadendo la madre, che è riuscita a lanciare l’allarme. - facebook.com facebook

Sviene al pranzo di Natale: intossicato dal monossido di carbonio, altre cinque persone in condizioni meno serie a Farigliano x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.