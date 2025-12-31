Monica De Gennaro miglior pallavolista al mondo nel 2025! L’incoronazione di Volleyball World | sei italiane in top-10!

Nel 2025, Monica De Gennaro si è distinta come miglior pallavolista al mondo, secondo l’incoronazione di Volleyball World. La sua partecipazione con la nazionale italiana, che ha vinto i Mondiali e la Nations League, ha confermato il suo ruolo di leader e atleta di eccellenza. Quest’anno, sei italiane si sono posizionate tra le prime dieci del ranking mondiale, evidenziando il talento e la crescita della pallavolo italiana a livello internazionale.

Monica De Gennaro è stata grande protagonista con la maglia della Nazionale durante il 2025, contribuendo al trionfo dell'Italia ai Mondiali di volley femminile e in Nations League. Le azzurre hanno difeso il titolo nella prestigiosa competizione internazionale itinerante e poi sono salite sul trono iridato dopo aver giganteggiato alle Olimpiadi di Parigi 2024. La squadra guidata dal CT Julio Velasco ha ribadito di essere la più forte in circolazione e parte del merito è anche del formidabile libero, che al termine di questa stagione ha deciso di lasciare la maglia azzurra e di concentrarsi soltanto sull'attività di club per il finale di carriere.

