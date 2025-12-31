Mondragone maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali | oltre una tonnellata pronta per la vendita

La Guardia di Finanza di Mondragone ha sequestrato oltre una tonnellata di fuochi d’artificio illegali, nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio. L’intervento, effettuato in vista delle festività natalizie, ha l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali rischi legati alla vendita e all’uso di prodotti non autorizzati.

