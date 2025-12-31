Mondiali 2026 | gironi date calendario partite risultati

I Mondiali 2026 rappresentano la 14ª edizione della Coppa del Mondo FIFA, la prima con 48 squadre e ospitata da tre Paesi: Canada, Messico e Stati Uniti. Questo articolo offre una panoramica completa di gironi, date, calendario, partite e risultati, seguendo il percorso dalla fase a gironi alla finale. Una guida utile per conoscere le tappe e gli appuntamenti principali di questa competizione internazionale.

Dalla fase a gironi alla finale, il programma completo della XIVª Coppa del Mondo della Fifa, la prima a giocarsi in tre Paesi diversi: Mondiali 2026 I Mondiali 2026 saranno la XIVª edizione della Coppa del Mondo della Fifa, la prima a disputarsi con 48 squadre e a giocarsi in tre Paesi diversi: Canada, Messico. Eventi sportivi 2026, calendario e date degli eventi più attesi; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: il programma completo e il calendario delle gare; Coppa d'Africa, quando si gioca: le date, i gironi «gli italiani» e dove vederla in tv; Chiusura Borsa Americana 2026: Borsa americana oggi chiusa?. Calendario Mondiali calcio 2026: orari giorno per giorno, tv, streaming, tabellone dai gironi alla finale - I Mondiali 2026 di calcio si terranno dall'11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti: l'Italia dovrà affrontare i play-

Non perderti dirette, news e highlights - Sudafrica sarà la partita inaugurale giovedì 11 giugno, la fase a eliminazione diretta inizierà il 28 giugno, appuntamento con la finale domenica 19 luglio ... sport.sky.it

Quando gioca l’Italia i playoff di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026? Orari, avversarie, tv, streaming - La Nazionale italiana di calcio sarà chiamata a un impegno importante in primavera e non saranno ammessi passi falsi. oasport.it

