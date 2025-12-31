Mohammad Hannoun e le ombre sui fondi per Gaza | le mazzette ai poliziotti il patrimonio e il peso della fonte israeliana nell’inchiesta

Mohammad Hannoun, coinvolto nell’inchiesta sui fondi per Gaza, ha dichiarato spontaneamente, assistito dai suoi avvocati, senza rispondere alle domande del giudice. L’indagine riguarda presunte tangenti ai poliziotti, il patrimonio dell’indagato e il ruolo di una fonte israeliana. Questa vicenda evidenzia le complessità e le ombre legate alle risorse destinate alla Striscia, sollevando questioni sulla trasparenza e la gestione dei fondi pubblici.

Mohammad Hannoun ha scelto di non rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari, ma ha reso dichiarazioni spontanee assistito dagli avvocati Emanuele Tambuscio e Fabio Sommovigo. Ha tenuto a precisare «che mai ha voluto o consentito che aiuti da lui raccolti arrivati a Gaza fossero etichettati, distribuiti o utilizzati da Hamas per fini propri». Nel suo intervento ha spiegato anche come funzionava il sistema di raccolta fondi prima e dopo il 7 ottobre 2023, sottolineando che i contanti erano l'unica via percorribile dopo il blocco dei conti correnti e che le somme venivano sempre dichiarate in dogana.

