Mohamed Shahin no all' allontanamento dell' imam dall' Italia | la conferma dei giudici di Caltanissetta
La Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato il divieto di allontanamento dell'imam Mohamed Shahin dall’Italia, definendolo un richiedente asilo. La decisione respinge il ricorso dell’Avvocatura dello Stato, mantenendo in vigore la permanenza dell’imam nel paese. Questa pronuncia evidenzia l’attenzione giuridica alle questioni di diritto d’asilo e alle condizioni di tutela dei richiedenti.
L'imam di via Saluzzo, Mohamed Shahin, va considerato un “richiedente asilo”. Respingendo il reclamo presentato dall'Avvocatura dello Stato, la Corte d'Appello di Caltanissetta conferma il “no” all'allontanamento immediato dell'imam dall'Italia. Per i giudici nisseni è legittimo che Shahin. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Assist dei giudici all'imam di Torino: confermato il no all'allontanamento dall'Italia
Leggi anche: Torna libero l’imam di Torino, Mohamed Shahin. L’irritazione della premier Meloni: «La sicurezza è impossibile se dei giudici annullano ogni misura»
Imam Torino, Corte d'appello conferma no ad allontanamento dall'Italia; Imam Torino, Corte d'appello conferma il no all'allontanamento dall'Italia; Imam di Torino, la Corte d'appello conferma il no all'allontanamento dall'Italia; La Corte d’appello conferma il «no» all’espulsione di Mohamed Shahin, l’imam di Torino.
La Corte d’appello conferma il «no» all’espulsione di Mohamed Shahin, l’imam di Torino - I giudici di secondo grado di Caltanissetta hanno bocciato il ricorso dell'Avvocatura dello stato contro l’ordinanza del tribunale nisseno: «Va considerato un richiedente asilo». editorialedomani.it
Imam Shahin, la Corte d’appello blocca l’espulsione e conferma il no all’allontanamento dall’Italia - Per i giudici, Shahin resta richiedente asilo: si chiude un nuovo capitolo di una vicenda giudiziaria e politica che da mesi divide Torino ... giornalelavoce.it
Imam Torino, Corte d'appello conferma no ad allontanamento dall'Italia - I giudici hanno respinto un reclamo dell'Avvocatura dello Stato contro la precedente decisione del tribunale nisseno. msn.com
Anche la Corte d'Appello di Caltanissetta dice no al rimpatrio in Egitto dell'Imam torinese Shahin #IoSeguoTgr https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2025/12/anche-la-corte-dappello-di-caltanisetta-dice-no-al-rimpatrio-in-egitto-dellimam-mohamed-sha - facebook.com facebook
La Corte d’appello conferma il «no» all’espulsione di Mohamed Shahin, l’imam di Torino x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.