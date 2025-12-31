Modric | Vincere lo Scudetto a 40 anni come Ibrahimovic? Vediamo se riusciamo a rifarlo

Luka Modric ha commentato la possibilità di vincere lo Scudetto a 40 anni, paragonandosi a Zlatan Ibrahimovic, che nel 2022 ha conquistato il titolo con il Milan a quella età. Il centrocampista del Real Madrid ha espresso interesse nel tentativo, lasciando aperta la possibilità di ripetere un risultato simile. Le sue parole riflettono una riflessione sulla longevità nel calcio e sulle sfide di un traguardo così significativo.

Modric: "Al Milan si gioca solo per vincere" - In un'intervista di fine anno al Corriere della Sera Luka Modric ha parlato dei suoi primi mesi al Milan e del suo impatto con il campionato italiano: "La vita ti sorprende sempre, succedono cose che ... sport.sky.it

Milan, senti Modric: "Lo Scudetto è possibile, qui si gioca solo per vincere. Sogno di ricomprare la casa di mio nonno, assassinato dai serbi" - Il campione croato si confessa a Il Corriere della Sera, rivelando diversi aneddoti della sua gioventù ... msn.com

Tutta la mentalità di #Modric: "Al #Milan si deve giocare sempre per vincere, solo per vincere. Quest’anno È possibile. Ma è lunga. Nel calcio devi pensare partita per partita. Se cominci a programmare a distanza di mesi, ti perdi". Milan Nel Cuore - facebook.com facebook

#Modric: “Scudetto Al #Milan si gioca per vincere. #Allegri somiglia ad Ancelotti” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.