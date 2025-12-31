Modric | Vincere lo Scudetto a 40 anni come Ibrahimovic? Vediamo se riusciamo a rifarlo
Luka Modric ha commentato la possibilità di vincere lo Scudetto a 40 anni, paragonandosi a Zlatan Ibrahimovic, che nel 2022 ha conquistato il titolo con il Milan a quella età. Il centrocampista del Real Madrid ha espresso interesse nel tentativo, lasciando aperta la possibilità di ripetere un risultato simile. Le sue parole riflettono una riflessione sulla longevità nel calcio e sulle sfide di un traguardo così significativo.
Zlatan Ibrahimovic, tornato in rossonero da calciatore nel gennaio 2020, ha vinto lo Scudetto con il Milan, nel 2022, a 40 anni suonati: Luka Modric quest'anno potrebbe fare lo stesso con il Diavolo di Massimiliano Allegri: le sue parole sul tema. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
