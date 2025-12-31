Modric rivela che Mourinho ha fatto piangere Cristiano Ronaldo

Luka Modric, centrocampista del Milan e ex giocatore del Real Madrid, ha recentemente condiviso un episodio riguardante Cristiano Ronaldo e José Mourinho. Secondo quanto dichiarato, l’allenatore portoghese avrebbe causato emozioni intense a Ronaldo, facendolo piangere durante la sua permanenza in Spagna. Questa rivelazione riaccende l’attenzione sulle dinamiche interne delle squadre e sui rapporti tra allenatori e calciatori di alto livello.

