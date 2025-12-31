Modric rivela che Mourinho ha fatto piangere Cristiano Ronaldo
Luka Modric, centrocampista del Milan e ex giocatore del Real Madrid, ha recentemente condiviso un episodio riguardante Cristiano Ronaldo e José Mourinho. Secondo quanto dichiarato, l’allenatore portoghese avrebbe causato emozioni intense a Ronaldo, facendolo piangere durante la sua permanenza in Spagna. Questa rivelazione riaccende l’attenzione sulle dinamiche interne delle squadre e sui rapporti tra allenatori e calciatori di alto livello.
2025-12-31 13:51:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Il croato Luca Modric centrocampista Milano ed ex giocatore di Real Madrid, ha rivelato che l’allenatore portoghese José Mourinho ha fatto piangere Cristiano Ronaldo ai suoi tempi nella squadra spagnola per non aver inseguito, per difendere, un rivale. Il veterano calciatore balcanico, in un’intervista alla ‘ Corriere della Sera’, lo ha spiegato Mourinho era l’allenatore più duro e che “l’ho visto anche far piangere la gente”. Cristiano Ronaldo nello spogliatoio, un uomo che in campo dà tutto, perché per una volta non ha inseguito il terzino rivale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
