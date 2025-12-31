Modric | Qui per vincere | scudetto possibile Mourinho fece…

Luka Modric, sempre motivato e determinato, esprime chiaramente il suo obiettivo di vincere con il Milan, ritenendo il tricolore un traguardo raggiungibile. La sua esperienza e mentalità da grande campione si riflettono anche nel modo in cui affronta questa nuova sfida, mantenendo vivo l’atteggiamento vincente. Modric dimostra come, anche in una nuova squadra, la passione e la volontà di successo siano elementi fondamentali per raggiungere grandi traguardi.

Modric. Luka Modric non ha perso il gusto della sfida e, anche in rossonero, continua a ragionare con la mentalità dei grandi campioni. Intervistato dal Corriere della Sera, il centrocampista croato ha ribadito con forza quale sia il DNA del Milan, lasciando trasparire fiducia e ambizione in vista della corsa Scudetto. " Al Milan si deve giocare sempre per vincere, solo per vincere ", ha spiegato Modric, sottolineando come questo sia un principio non negoziabile all'interno del club. Alla domanda sulla possibilità di puntare subito al titolo, il croato non si è tirato indietro, pur mantenendo equilibrio: " Già quest'anno? È possibile.

MILAN - Modric: "Da piccolo tifavo per il club rossonero, scudetto? Possibile, ma è lunga" - Luka Modric, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera: "Sì, da piccolo ero milanista, perché Boban era l'eroe della mia infanzia. napolimagazine.com

Modric cauto sullo scudetto: "È possibile, ma la strada è ancora lunga" - Modric ha rivelato di essere un tifoso del Milan fin da bambino, ispirato da Zvonimir Boban, che ha definito “l’eroe della mia infanzia: Zvonimir Boban, capitano della Croazia che sfiorò l’impresa al ... it.blastingnews.com

. @lukamodric10: "Al @acmilan si deve giocare sempre e solo per vincere. #Scudetto Possibile, ma è lunga" - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Modric x.com

Nkunku: “Doppietta La cosa più importante è quella di rimanere positivi, di stare con la squadra. Un sacco di compagni mi hanno sostenuto, come Modric, anche il mister, la cosa più importante comunque era vincere oggi” Può essere l’inizio della sua stagio - facebook.com facebook

