Modric | Qui per vincere | scudetto possibile Mourinho fece…

Da ilnerazzurro.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka Modric, sempre motivato e determinato, esprime chiaramente il suo obiettivo di vincere con il Milan, ritenendo il tricolore un traguardo raggiungibile. La sua esperienza e mentalità da grande campione si riflettono anche nel modo in cui affronta questa nuova sfida, mantenendo vivo l’atteggiamento vincente. Modric dimostra come, anche in una nuova squadra, la passione e la volontà di successo siano elementi fondamentali per raggiungere grandi traguardi.

Modric. Luka Modric non ha perso il gusto della sfida e, anche in rossonero, continua a ragionare con la mentalità dei grandi campioni. Intervistato dal Corriere della Sera, il centrocampista croato ha ribadito con forza quale sia il DNA del Milan, lasciando trasparire fiducia e ambizione in vista della corsa Scudetto. “ Al Milan si deve giocare sempre per vincere, solo per vincere “, ha spiegato Modric, sottolineando come questo sia un principio non negoziabile all’interno del club. Alla domanda sulla possibilità di puntare subito al titolo, il croato non si è tirato indietro, pur mantenendo equilibrio: “ Già quest’anno? È possibile. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

Leggi anche: Modric: “Milan, Scudetto possibile: qui si gioca per vincere. Allegri incredibile: somiglia ad Ancelotti”

Leggi anche: Modric: “Al Milan si deve giocare sempre e solo per vincere. Scudetto? Possibile, ma è lunga”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Modric: «Dicevano fossi fragile. Volevo fare il cameriere, oggi sogno di ricomprare la casa di mio nonno ucciso in guerra»; “Su Allegri zero dubbi, guai a sottovalutare la Juve. Se sta bene Bremer è il più forte”; Modric: “Milan, Scudetto possibile: qui si gioca per vincere. Allegri incredibile: somiglia ad Ancelotti”; Modric: Al Milan si deve giocare solo per vincere. Qui per chiudere un cerchio.

modric vincere scudetto possibileMilan, senti Modric: "Lo Scudetto è possibile, qui si gioca solo per vincere. Sogno di ricomprare la casa di mio nonno, assassinato dai serbi" - Il campione croato si confessa a Il Corriere della Sera, rivelando diversi aneddoti della sua gioventù ... msn.com

modric vincere scudetto possibileMILAN - Modric: "Da piccolo tifavo per il club rossonero, scudetto? Possibile, ma è lunga" - Luka Modric, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera: "Sì, da piccolo ero milanista, perché Boban era l'eroe della mia infanzia. napolimagazine.com

modric vincere scudetto possibileModric cauto sullo scudetto: "È possibile, ma la strada è ancora lunga" - Modric ha rivelato di essere un tifoso del Milan fin da bambino, ispirato da Zvonimir Boban, che ha definito “l’eroe della mia infanzia: Zvonimir Boban, capitano della Croazia che sfiorò l’impresa al ... it.blastingnews.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.