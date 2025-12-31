Modric | Milanista per Boban eroe della mia infanzia Mio papà mi regalò la tuta del Milan

Luka Modric, centrocampista del Milan, ha rivelato di aver tifato per i rossoneri fin da bambino, influenzato da Zvonimir Boban, suo idolo e simbolo del club. Ricorda come suo padre gli regalò la tuta del Milan, rafforzando il legame con la squadra. Questa testimonianza evidenzia come le passioni sportive possano essere trasmesse di generazione in generazione, contribuendo a creare un rapporto speciale tra giocatori e club.

Luka Modric, centrocampista del Milan, ha confessato come tifasse per i rossoneri sin da piccolo grazie a Zvonimir Boban, capitano della Croazia ai Mondiali 1998, suo idolo da bambino e, all'epoca, punto di forza del Diavolo. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modric: “Milanista per Boban, eroe della mia infanzia. Mio papà mi regalò la tuta del Milan” Leggi anche: Modric: “Tifoso del Milan per il mio eroe Boban. Allegri come Ancelotti. Io come Pirlo? Un onore” Leggi anche: Cagliari-Milan 3-3, Zappa: “Mio fratello milanista dopo la doppietta mi disse…” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Modric: «Dicevano fossi fragile. Volevo fare il cameriere, oggi sogno di ricomprare la casa di mio nonno ucciso in guerra»; Modric: “Milanista per Boban, eroe della mia infanzia. Mio papà mi regalò la tuta del Milan”; Modric: Al Milan si deve giocare solo per vincere. Qui per chiudere un cerchio; Modric | Tifoso del Milan per il mio eroe Boban Allegri come Ancelotti Io come Pirlo? Un onore. Modric: "Al Milan si deve giocare solo per vincere. Qui per chiudere un cerchio" - Intervistato dai colleghi de Il Corriere della Sera, Luka Modric, il calciatore più longevo di tutta la Serie A, ha parlato di Milan, del suo presente, passato e futuro, toccando anche ... milannews.it

Modric: «Dicevano fossi fragile. Volevo fare il cameriere, oggi sogno di ricomprare la casa di mio nonno ucciso in guerra» - Mourinho l'allenatore più duro, una volta fece piangere Cristiano Ronaldo negli spogliatoi. msn.com

Milan, effetto Boban. Per amicizia e passione Modric si avvicina - Nel giorno della presentazione di Theo Hernandez e Krunic, con frase asciutta, dichiarò: «Modric sarebbe perfetto per ... ilgiornale.it

MILAN DA SCUDETTO Modric illumina San Siro - facebook.com facebook

