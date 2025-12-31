Luka Modric, centrocampista croato nato nel 1985, è approdato al Milan in estate dopo 13 stagioni trascorse al Real Madrid. Originariamente, aveva previsto di concludere la carriera in Spagna, ma il suo trasferimento testimonia l’importanza del club rossonero. In questa breve intervista, Modric condivide il suo pensiero sul passato e le motivazioni che lo hanno portato a scegliere il Milan.

Modric: "Ho sempre pensato che se avessi avuto un'altra squadra, sarebbe stata il Milan"

