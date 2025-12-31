Modric | Ho sempre pensato che se avessi avuto un’altra squadra sarebbe stata il Milan

Da pianetamilan.it

Luka Modric, centrocampista croato nato nel 1985, è approdato al Milan in estate dopo 13 stagioni trascorse al Real Madrid. Originariamente, aveva previsto di concludere la carriera in Spagna, ma il suo trasferimento testimonia l’importanza del club rossonero. In questa breve intervista, Modric condivide il suo pensiero sul passato e le motivazioni che lo hanno portato a scegliere il Milan.

Luka Modric, centrocampista croato classe 1985 giunto al Milan in estate dopo 13 anni al Real Madrid, pensava di chiudere la carriera in Spagna. Ma qualcosa è cambiato e, alla fine, il Pallone d'Oro 2018 ha firmato per i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

