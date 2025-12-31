Modric | Allegri personalità incredibile Sa di calcio come pochi Felice che sia il mio allenatore

Luka Modric, arrivato al Milan la scorsa estate, ha instaurato un rapporto positivo con l’allenatore Massimiliano Allegri. Il centrocampista croato riconosce in Allegri una personalità forte e una profonda conoscenza del calcio. La sintonia tra i due si è mostrata nel tempo, rafforzando l’ambiente e contribuendo alla crescita della squadra. Un legame che testimonia l’importanza di un rapporto di fiducia tra giocatore e allenatore nel percorso sportivo.

Modric: "Al Milan si deve giocare solo per vincere. Qui per chiudere un cerchio" - Intervistato dai colleghi de Il Corriere della Sera, Luka Modric, il calciatore più longevo di tutta la Serie A, ha parlato di Milan, del suo presente, passato e futuro, toccando anche ... milannews.it

Jashari: Avere uno come Allegri dà fiducia. Napoli? Dobbiamo dare il massimo e andare in finale

Modric si racconta: "Milan, sono qui per vincere. Allegri ricorda Ancelotti, è un grandissimo. Qui ho chiuso un cerchio" x.com

«MODRIC, IL MAESTRO DI SAN SIRO: POLVEROSI CELEBRA L'ARTISTA CHE NOBILITA IL MILAN!» #Modric #Milan #Allegri #CorriereDello Sport #SerieA #LukaModric #SanSiro - facebook.com facebook

