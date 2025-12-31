Modric | Allegri personalità incredibile Sa di calcio come pochi Felice che sia il mio allenatore
Luka Modric, arrivato al Milan la scorsa estate, ha instaurato un rapporto positivo con l’allenatore Massimiliano Allegri. Il centrocampista croato riconosce in Allegri una personalità forte e una profonda conoscenza del calcio. La sintonia tra i due si è mostrata nel tempo, rafforzando l’ambiente e contribuendo alla crescita della squadra. Un legame che testimonia l’importanza di un rapporto di fiducia tra giocatore e allenatore nel percorso sportivo.
Sin da quando è giunto al Milan la scorsa estate, l'esperto fuoriclasse croato Luka Modric ha instaurato un gran bel rapporto con Massimiliano Allegri, tecnico rossonero. Ecco le parole al 'CorSera' sull'allenatore livornese: un paragone importante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
