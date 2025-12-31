Modric a chi somiglia | clamoroso su Allegri

L'intervista a Luka Modric rivela alcuni aspetti poco noti di Allegri, paragonandolo a Ancelotti per la sua personalità complessa e umana. Il centrocampista croato descrive il tecnico come una figura sensibile, divertente e amante degli scherzi, offrendo uno sguardo più intimo e autentico su un allenatore spesso percepito solo attraverso le sue strategie e risultati. Un approfondimento che arricchisce la conoscenza di uno dei protagonisti del calcio europeo.

"Il mio rapporto con Allegri? Ha una personalità incredibile, somiglia un po' ad Ancelotti: sensibile, divertente, ama fare scherzi. Sa di calcio come pochi. Non lo conoscevo bene, ma sono felice che sia il mio allenatore": Luka Modric, campione croato e centrocampista del Milan, lo ha detto in una lunga intervista al Corriere della Sera. Pallone d'Oro nel 2018, Modric ha parlato anche di Ancelotti: "Carlo è il numero uno, difficile trovare parole. Abbiamo parlato tante volte di Milano e del Milan, quando eravamo a Madrid. Anche per lui questo posto era unico. Ricordo quando lo conobbi. Io ero solo in città.

