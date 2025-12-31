Misure anti-smog domenica ecologica il 4 gennaio 2026
Domenica 4 gennaio 2026, nel rispetto delle misure antismog previste dal Comune di Parma, si svolge una giornata ecologica con limitazioni al traffico dalle 8.30 alle 18.30 entro l'anello delle tangenziali. Questa iniziativa fa parte del nuovo PAIR2030 – Piano Aria Integrato Regionale, finalizzato a migliorare la qualità dell'aria. La giornata mira a ridurre l'inquinamento e promuovere pratiche più sostenibili.
